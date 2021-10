La Juve corto muso di Allegri ha vinto la sfida: i tifosi sono con Max

21-10-2021 08:50

Non è piaciuta neanche ad Allegri la Juventus che ha inanellato il terzo successo in Champions League, allungando la striscia positiva iniziata anche in campionato. Un altro 1-0, con poco spettacolo ma anche stavolta pochissimi rischi e porta blindata. E’ la Juventus corto muso che cerca di uscire dal tunnel dove era entrata a inizio stagione, quella che rispecchia la filosofia del suo tecnico che pure sa che questa squadra può e deve fare di più. Nel frattempo però questa Juve vince, ipoteca gli ottavi e aspetta lo scontro diretto con l’Inter per rientrare anche nella lotta per lo scudetto.

I tifosi della Juve applaudono Allegri: il circo non ci interessa

Sui social le critiche dei mesi scorsi hanno fatto posto agli applausi. Nessuno si entusiasma per il gioco della Juve ma tutti concordano che questa è la strada giusta: “Per me possiamo vincerle tutte 1-0, esulterei lo stesso, sono un tifoso della Juve: non amo Allegri ma se mi fa vincere esulto” o anche: “Allegri sa tirare fuori il meglio dal collettivo. Saremo brutti, di cortomuso ma vincenti” oppure: “Allegri sta ricostruendo i giocatori a livello mentale. Due anni buttati al vento” e ancora: “Riprendo una frase di Allegri di anni fa’. “Se volete vedere il bel calcio o il circo guardate da un altra parte, qui conta solo Vincere..”.

C’è chi scrive: “Quando ho costruito casa, non mi son messo a giudicare la bellezza delle fondamenta o delle colonne, ma la loro solidità. La bellezza verrà giudicata su quello che viene dopo, che anche Allegri vuole” o anche: “Però prima o poi si dovrà dire che Allegri riesce a far tornare utili tutti i suoi giocatori (inclusi Desciglio, Berna e Ramsey)” e poi: “Fase difensiva sistemata, ora si passa al secondo step. Grande Allegri! Forza Juve” e infine: “Quando voglio vedere le partite che finiscono 10-5 vado ai campetti domenicali a guardare le partite tra scapoli e ammogliati. Si segna poco e non si subisce più (sintesi perfetta)”.

SPORTEVAI