Juve, quante critiche sui social ma alla fine ha sempre ragione lui

20-10-2021 23:18

Una cinica Juventus sbanca San Pietroburgo con il minimo sforzo e resta a punteggio pieno nel girone di Champions. A decidere un match complicatissimo è l’incornata di Dejan Kulusevski a 4′ dal triplice fischio finale. Un risultato fondamentale che, almeno prima del gol, i tifosi vivono con la coscienza di dover migliorare. Sui social, tanti i commenti negativi per il gioco dei bianconeri, ma alla fine ad avere ragione è, ancora una volta di “corto muso”, Massimiliano Allegri.

Zenit-Juventus, primo tempo di delusione

A inizio gara, i tifosi rimarcano con non poca incredulità l’ottimo avvio di De Sciglio. Qualcuno tuona: “Non voglio più sentire nessuno parlare male di mattia De Sciglio” e un altro tifosi commenta: “De Sciglio con Allegri diventa un ottimo giocatore, avrà qualche pozione magica”. Non manca l’ironia: “De Sciglio ha un gemello? Scherzo. Finalmente sta dimostrando il suo valore”, “Antidoping per il 2!“.

Nella prima frazione, però, i bianconeri non brillano e i tifosi sui social non nascondono la delusione. C’è chi scrive: “È tornata la bella Juve noiosa di Allegri” e ancora: “Senza Cuadrado, Juventus in modalità bradipo”, “Stiamo giocando davvero male“. I commenti negativi sono davvero tanti. Qualcun altro scrive: “Mi sto addormentando, fate qualcosa o vado a finire di leggere” o anche: “Purtroppo abbiamo sempre gli stessi problemi: gioco lento e prevedile e zero tiri in porta… se non si accende Chiesa non giriamo…”, “Comunque la noia del gioco di Allegri mi ipnotizza!!”. Ma non manca chi sottolinea: “Raga il gioco di Acciughina è questo.. inutile dire sempre le stesse cose, conta vincere“.

Zenit-Juventus, ripresa di sofferenza

A inizio secondo tempo, il parere dei social su De Sciglio cambia radicalmente. Un tifoso scrive: “Senza i 2 miracolati del calcio (Bernardeschi + De Sciglio) eravamo già in vantaggio. Change my mind”, e ancora: “Levate il numero 2 dal campo“, “E niente, De Sciglio è tornato De Sciglio”, “La precisione con la quale De Sciglio, crossando, colpisce sempre il polpaccio del suo marcatore è impressionante”, “Ora riconosco De Sciglio”, “Dopo 10 cross buttati e una paperona in difesa, capisco che effettivamente in campo c’è De Sciglio”.

Quello che non cambia è la mancanza di spunti interessanti in campo. Un bianconero chiede: “Qualcuno ancora sveglio?“, e una tifosa rivela: “Mi sono fatta una tisana per dare una scossa alla serata. Per dire”. In tanti se la prendono con Kulusevski: “Non ho più parole per offendere Kulusevski”, scrive qualcuno e ancora: “Come il decimo a calcetto quando uno non si presenta: sembra sempre fuori posto, un corpo estraneo in questa Juve…”, “Si conferma un flop“.

Zenit-Juventus, la dura legge di Max

A 4′ dal novantesimo, però, sono proprio i più criticati, De Sciglio e Kulusevski a decidere il match. Il primo pennella al centro per lo svedese, che gira in porta e regala il vantaggio ai bianconeri. E i tifosi sui social sono costretti a ricredersi: “Ho insultato Kulu fino a due minuti fa. Se questo è il risultato vado avanti”, qualcuno ironizza: “Non ci credo assist di De Sciglio (il secondo in due partite) e gol di Kulusewski. La fine del mondo è vicina“, “L’assist di De Sciglio a Kulusevski è da youporn”, “De Sciglio migliore in campo a mani basse”.

Al triplice fischio finale, i tifosi della Juve non possono non commentare: “Vittoria di cortomuso come piace a noi“, “Brutta, di corto muso con assist di De Sciglio su giocatore subentrato. Allegri adesso è davvero tornato“, “Grande Max che se ne va in anticipo. 1-0 marchio di fabbrica. Avanti così. Bentornato Weston”, “Vinta soffrendo, ma è sempre una vittoria! 9 punti su 9!!! Ora testa all’Inter, la squadra deve essere più cattiva domenica!”.

