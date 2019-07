La Juve fa capire a Higuain che non serve

L’importanza dei numeri di maglia, nel calcio moderno, non è più quella di una volta, di quando il 6 era il libero, il 7 l’ala destra, l’11 la sinistra, l’8 la mezzala, il 9 il centravanti e il 10 il regista-fantasista. Anche in epoca di numeri fissi più di qualche calciatore nostalgico non ha rinunciato a scegliersi un numero in linea con il proprio ruolo, ma nella maggior parte dei casi si opta per motivazioni differenti, legati ad anni di nascita di parenti o idoli del passato se non addirittura di altri sport. In qualche caso, però, dalla scelta di un numero si possono trarre utili indicazioni di mercato. Come è successo alla Juventus, che in concomitanza con la partenza per la tournée asiatica ha reso nota la numerazione ufficiale dei giocatori.

Già noto il 77 di Buffon, l’8 di Ramsey, il 25 di Rabiot e il 4 di De Ligt, c’era curiosità per conoscere il “dorsale” di Gonzalo Higuain. Ebbene, il Pipita si è preso un inedito numero 21 e non l’amato 9, quello che identifica il centravanti e di solito quello titolare. Ecco quindi un’ulteriore conferma di come l’argentino non rientri nei piani dei campioni d’Italia, la cui dirigenza peraltro ha fatto ben poco per negare tutto questo fin dall’inizio del ritiro, anche già da diverse settimane prima. Tornato dal prestito al Chelsea, Higuain non rientra nel nuovo corso della Juventus nonostante la presenza in panchina di Maurizio Sarri, mentore di Gonzalo al Napoli e poi suo allenatore anche nella non fortunata esperienza a Londra.

Al momento però il giocatore, forte di un ricco contratto fino al 2021, fa muro all’idea di cambiare aria, resistendo a tutte le offerte, ma con il passare delle settimane in casa bianconera si confida che qualcosa si muova in particolare sul fronte Roma, la squadra più interessata ad Higuain, ma al momento condizionata da una proposta d’ingaggio che non soddisfa il giocatore. Intanto, in Asia, l’ex napoletano proverà a sfruttare i minuti che gli concederà Sarri nelle amichevoli di lusso contro Tottenham, Inter e Atletico Madrid. Il miracolo di convincere allenatore e dirigenza sembra molto lontano, ma chissà che la maglia numero 21 della Juve è che è stata di fuoriclasse come Zinedine Zidane, Andrea Pirlo e Paulo Dybala non possa portare a una sorpresa…



19-07-2019