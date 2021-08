La Juve saluta Ronaldo, sui social i tifosi si scatenano contro tutti

Ci si chiedeva come mai la Juventus fino a stamattina non avesse dedicato una riga per salutare Cristiano Ronaldo ma non si trattava di mancanza di fair-play, semplicemente il club aspettava la firma del portoghese per il comunicato ufficiale che è arrivato ora. Un lungo post in cui si chiarisce la formula della cessione (15 milioni da versare in 5 tranche più 8 di bonus per una minusvalenza di 14 milioni) e si ripercorrono i momenti “indimenticabili” vissuti insieme.

La Juve ringrazia Ronaldo per i tre anni a Torino

Nel comunicato si legge che Cr7 “È stato il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in tutte le competizioni nelle sue prime tre stagioni in bianconero e dal suo arrivo in Serie A è il giocatore che ha segnato più gol: 81, almeno 10 più di qualsiasi altro…Oggi quel legame nato il 10 luglio di tre anni fa si scioglie, ma quel che è stato resta scritto. Ed è stato un viaggio incredibile”.

I tifosi si sfogano sui social dopo il comunicato della Juve

In pochi minuti twitter esplode di reazioni da parte dei tifosi: “Son stati anche troppo buoni.. io non l’avrei manco salutato, visto che ha avuto 3 mesi per andare ed ha aspettato il 27 di agosto, mettendoti nella m… perché a quel punto trovi nulla di decente sul mercato come sostituto..” o anche: “Ti abbiamo ammirato come professionista, ma mai come bandiera….basta vedere che sei praticamente scappato. Onorati che hai vestito la maglia bianconera anche se non sono arrivati i trofei sperati”.

Tra tanti “grazzie Cr7” e accuse al campione, arrivano però moltissime critiche anche alla società: “non ho parole, fino ad ora li avevo sempre difesi ma riuscire a fare una minusvalenza col giocatore più forte d’ogni tempo è davvero da dirigenza di incapaci” o anche: “Non sarò mai un ingrato come moltissimi miei compagni di tifo. Sappiamo che quest’avventura sarebbe potuta finire meglio, ma non viviamo in una favola e a volte la realtà è dura da accettare. Ce l’hai sempre messa tutta, conta solo questo. Grazie Cristiano”.

Infine la chiosa amara: “Vendiamo Ronaldo e prendiamo Kean per vincere la champions mi viene da ridere ridicoli sia la dirigenza che il presidente era meglio non partecipare a nessuna competizione fare solo il campionato per salvarci … vergognoso campagna acquisti zero gioco zero dirigenza zero”

SPORTEVAI | 31-08-2021 09:17