La Juventus fermata sul pari dalla Sampdoria a Marassi. Le pagelle

22-08-2022 22:41

La Juventus non riesce a fare come Napoli, Inter e Roma. Non arriva infatti la seconda vittoria di fila in questo inizio di Serie A per i bianconeri, fermati sullo 0-0 a Marassi dalla Sampdoria.

Sampdoria-Juventus, primo tempo equilibrato

La partita fra Sampdoria e Juventus vede un primo tempo molto intenso a Marassi con i blucerchiati di Marco Giampaolo che giocano bene e vanno vicini al vantaggio già in apertura con Leris, che colpisce la traversa.

La Juventus prova poi a rispondere con Cuadrado che calcia addosso ad Audero, mentre Vlahovic rischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo facendo un ‘autopalo’.

Sampdoria-Juventus, annullato un gol a Rabiot

Nel secondo tempo i bianconeri di Massimiliano Allegri ci provano subito con una conclusione di Kostic. Poi al 65′ arriva il gol di Rabiot, che però viene annullato dal Var per fuorigioco di Vlahovic su lancio di Miretti.

Dopo il cooling break, si abbassano i ritmi della partita con la Sampdoria che cerca di accontentarsi del risultato. Quagliarella nel finale prova a superare Perin, ma la palla va fuori. Nei minuti di recupero bella parata di Audero su Kostic.

Sampdoria-Juventus, come ha arbitrato Abisso

L’arbitro Abisso ha diretto la partita in maniera equilibrata. Giusto annullare il gol di Rabiot per fuorigioco di Vlahovic sul lancio di Miretti.

Sampdoria-Juventus, il tabellino

Marcatori:

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello (73′ Murru); Rincon (68′ Verre), Vieira (78′ Depaoli); Leris, Sabiri, Djuricic (73′ Villar); Caputo (78′ Quagliarella). All. Giampaolo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro (46′ De Sciglio); McKennie (62′ Miretti), Locatelli (85′ Rovella), Rabiot; Cuadrado (77′ Kean), Vlahovic, Kostic. All. Allegri.

Sampdoria-Juventus, i migliori e i peggiori

Perin 7: salva il risultato con un buon intervento su Leris.

Kostic 6.5: da titolare fa una partita molto positiva e rischia anche di segnare.

Audero 6.5: bella prestazione anche da parte sua, come la parata nel finale su Kostic.

Colley 6.5: guida bene la linea difensiva dei blucerchiati e non subisce Vlahovic.

Rabiot 6: prestazione nella media, poi aveva anche segnato.

Locatelli 5.5: un’altra gara sottotono da parte sua.

Bremer 5: non benissimo la sua prestazione senza Bonucci.

