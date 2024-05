Udinese-Empoli 1-1 pagelle: Samardzic e Niang croce e delizia, Fazzini in lacrime. Finale al 104'

Top e flop di Udinese-Empoli: Kristensen, Bijol, Perez, Kamara i migliori dei bianconeri; bene Maleh, Grassi e Ismajli per i toscani. Male Fazzini

All’inferno e ritorno per l’Udinese. Finisce tra le lacrime di Fazzini, la gioia di Cannavaro, il riscatto di Samardzic e due rigori che decidono la gara la sfida salvezza di Udine. Al 90′ con Niang sembrava cambiata la storia del campionato ma al 104′, dopo un rigore rivisto dal VAR – per fallo di Fazzini su Bijol – e confermato dall’arbitro Guida, cambia tutto: è 1-1 tra Udinese ed Empoli dopo un finale da inferno. Sono due i protagonisti dello scontro salvezza: da una parte Samardizic, che aveva regalato poco prima del finale un rigore al 90′, commettendo fallo su Cambiaghi, e che poi al 104′ ha segnato il gol del pareggio realizzato su rigore, e dall’altra Niang: prima in negativo con un gol spettacolare di Maleh annullato a causa di una sua (lieve) gomitata rivista dal VAR, poi in positivo sul rigore che realizza battendo Okoye al 90′ con gran freddezza. Finisce quindi in pareggio dopo 15′ di recupero ad Udine tra i cori dei tifosi infuriati, cartellini rossi che sventolano e la disperazione degli uomini di Nicola che avevano sfiorato la salvezza con una giornata di anticipo. Non ci sono ancora verdetti definitivi ma con il Cagliari salvo a 36 punti la classifica ora vede Frosinone a 35, Verona e Udinese a 34, Empoli a 33 e Sassuolo in B assieme alla Salernitana. Manca un solo posto per la B e si deciderà tutto nell’ultimo turno.

Udinese-Empoli, la chiave tattica della partita

Cannavaro conferma il solito 3-4-2-1 per l’Udinese che vede Lucca in avanti supportato da Samardzic e Succes. Cambia, invece, Davide Nicola che schiera l’Empoli con il 3-5-2 con Cancellieri e Cerri in avanti (sostituito per infortunio al 30′ da Niang) con Pezzella sulla sinistra e Gyasi sulla destra come laterali di centrocampo.

Dopo un primo tempo in cui è prevalsa la paura e il non gioco da parte di entrambe le squadre, con un’unica occasione poi annullata dal VAR sul gol di Maleh dell’Empoli, anche il secondo tempo si apre non al meglio con l’Empoli che prova ad alzare il ritmo di gioco e sfruttare maggiormente le corsie laterali ma trova puntualmente i blocchi da parte degli avversari.

I top e flop dell’Udinese

Kamara 6.5. Completa il maggior numero di dribbling (3) nel corso della gara, mette in difficoltà Gyasi e Bereszynski con le sue progressioni offensive sulla fascia.

Completa il maggior numero di dribbling (3) nel corso della gara, mette in difficoltà Gyasi e Bereszynski con le sue progressioni offensive sulla fascia. Bijol 6.5 Partita sontuosa da centrale di difesa: non lascia passare nulla anche se i pericoli sono ben pochi. Ha vinto più sfide di tutti durante la gara (22).

Partita sontuosa da centrale di difesa: non lascia passare nulla anche se i pericoli sono ben pochi. Ha vinto più sfide di tutti durante la gara (22). Lucca 6. Spento nel primo tempo, nel secondo ritrova il giusto ritmo e serve un pallone centrale, per Success, dopo aver chiuso su una ripartenza avversaria.

Spento nel primo tempo, nel secondo ritrova il giusto ritmo e serve un pallone centrale, per Success, dopo aver chiuso su una ripartenza avversaria. Samardzic 6. Poco decisivo in una gara fondamentale, ritmi bassi e poche giocate di qualità. Fallo su Cambiaghi all’ 88′ e rigore netto assegnato all’Empoli nel finale di gara. Si riscatta nel finale di gara con il rigore segnato al 104′.

Poco decisivo in una gara fondamentale, ritmi bassi e poche giocate di qualità. Fallo su Cambiaghi all’ 88′ e rigore netto assegnato all’Empoli nel finale di gara. Si riscatta nel finale di gara con il rigore segnato al 104′. Davis 5.5. Entra nel secondo tempo al 55′ ma sbaglia dopo soli due minuti la possibile palla gol con un colpo di testa, su cross di Lucca, di poco a lato.

Entra nel secondo tempo al 55′ ma sbaglia dopo soli due minuti la possibile palla gol con un colpo di testa, su cross di Lucca, di poco a lato. Payero 5. Salvato dal VAR ma l’aveva combinata grossa quando al 37′ in uscita palla al piede, anziché spazzare, perde la sfera di gioco e regala l’opportunità a Maleh di far gol: tutto fermo per gomitata di Niang e meno male perché il suo errore sarebbe potuto costare caro all’Udinese.

I top e flop dell’Empoli

Maleh 7. Aveva trovato un gol straordinario di sinistro al volo da posizione defilata all’interno dell’area dopo un errore in uscita palla al piede di Payero: annullato dal VAR per gomitata di Niang, un vero peccato per il gesto tecnico di alto livello.

Aveva trovato un gol straordinario di sinistro al volo da posizione defilata all’interno dell’area dopo un errore in uscita palla al piede di Payero: annullato dal VAR per gomitata di Niang, un vero peccato per il gesto tecnico di alto livello. Caprile 7. Al 97′ para l’impossibile e salva la gara per due volte consecutive.

Al 97′ para l’impossibile e salva la gara per due volte consecutive. Ismajli 6.5. Integro in fase difensiva, rimedia un giallo ma nei contrasti è insuperabile con 35 vinti nella partita.

Integro in fase difensiva, rimedia un giallo ma nei contrasti è insuperabile con 35 vinti nella partita. Walukiewicz 6. Entra nel secondo tempo e assicura integrità difensiva all’Empoli con una chiusura al 76′ in area su Davis.

Entra nel secondo tempo e assicura integrità difensiva all’Empoli con una chiusura al 76′ in area su Davis. Fazzini 5. Non brilla durante la gara e salva quasi all’ultimo trattenendo Bijol: il VAR rivede tutto e assegna rigore all’Udinese a causa del suo fallo in area.

Non brilla durante la gara e salva quasi all’ultimo trattenendo Bijol: il VAR rivede tutto e assegna rigore all’Udinese a causa del suo fallo in area. Niang 5. Entra al 30′, al posto di Cerri infortunato, ma rovina la festa all’Empoli a causa di una sua gomitata alta rivista dal VAR dopo che i toscani avevano trovato un gran gol di Maleh.

Entra al 30′, al posto di Cerri infortunato, ma rovina la festa all’Empoli a causa di una sua gomitata alta rivista dal VAR dopo che i toscani avevano trovato un gran gol di Maleh. Cancellieri 5. Non fa niente per cambiare la gara, in avanti serve uno sforzo in più che non riesce a dare. Scompare nel secondo tempo dal campo.

Udinese-Empoli: il tabellino del match

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (55’ Ebosele), Walace (87′ Zarraga), Payero, Kamara (87′ Ferreira); Samardzic, Success (7’ Brenner, 55’ Davis); Lucca. All. Cannavaro.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski (59’ Walukiewicz), Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni (59’ Fazzini), Grassi (80′ Marin), Maleh, Pezzella; Cancellieri (80′ Cambiaghi), Cerri (30’ Niang). All. Nicola

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Reti: 90′ rig. Niang; 104′ rig. Samardzic

Note: Ammonizioni: Grassi (E), Perez (U), Bastoni (E), Ismajli (E), Gyasi (E), Marin (E), Fazzini (E). Espulsioni: Grassi (E)

