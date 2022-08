Juventus: Rabiot torna a disposizione di Allegri

19-08-2022 11:09

Il quotidiano torinese Tuttosport ha dedicato, nella sua edizione odierna, un pezzo sul ritorno di Adrien Rabiot nel gruppo allenato da Massimiliano Allegri. Il Campione del mondo in carica, ufficialmente fuori per squalifica nella sfida di ferragosto contro il Sassuolo, è pronto a tornare nel suo posto in mezzo al campo. Sfumato, per il momento, il passaggio al Manchester United, il francese probabilmente verrà schierato titolare nella partita di lunedì sera a Marassi contro la Sampdoria.