La Juventus prova il doppio colpo: trattativa per Nandez

30-01-2022 13:44

Juventus scatenata in questi ultimi giorni di calciomercato. Dopo aver chiuso il super colpo Dusan Vlahovic ed essersi assicurati, quasi, Zakaria dal Gladbach, i bianconeri stanno tentando in queste ore un difficile assalto al centrocampista uruguaiano del Cagliari Nandez.

Possibile doppio colpo a centrocampo per la Vecchia Signora, con Kulusevski e Bentancur in uscita direzione Tottenham. Per convincere il club di Giulini a cedere il proprio giocatore, Cherubini punta a inserire nella trattativa il brasiliano Kajo Jorge in prestito, fino a questo momento quasi mai utilizzato da Max Allegri.

