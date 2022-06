La Juventus rifà il centrocampo: pronta l'offerta per Fabian Ruiz

22-06-2022 09:47

Spente le voci sul possibile clamoroso addio alla panchina della Juventus, alimentate dalla foto “rubata” a Montecarlo che lo vedeva vicino al nuovo ds del Psg Luis Campos, Max Allegri sta vivendo una vacanza di lavoro, in continuo contatto con i dirigenti bianconeri per la costruzione di una rosa che nei piani di società e allenatore dovrà permettere alla squadra di tornare a lottare per lo scudetto.

Aspettando Di Maria, la Juventus pensa al centrocampo

L’attesa per il sì di Angel Di Maria, obiettivo ritenuto imprescindibile da Allegri, si fa spasmodica, mentre per Paul Pogba c’è soltanto da espletare le ultime pratiche burocratiche prima di rendere effettivo il ritorno a Torino di un giocatore ritenuto centrale dall’allenatore per dare fisicità e qualità alla linea di centrocampo bianconera.

Quest’ultimo obiettivo, però, dovrà essere raggiunto anche con l’acquisto di un altro giocatore, considerando che buona parte degli attuali componenti del reparto non rientrano nei piani di Allegri, da Arthur allo stesso Denis Zakaria, che potrebbe finire a sorpresa sul mercato.

Juventus, Allegri fa il mercato: obiettivi Renato Sanches e Fabian Ruiz

Il tutto senza contare che Adrien Rabiot ha chiesto espressamente la cessione. Proprio la necessità di sostituire lo svizzero e il francese ha fatto scattare immediatamente il casting in casa Juve, i cui dirigenti si sono attivati su due piste che potrebbero anche non essere alternative: quelle che portano a Renato Sanches e Fabian Ruiz.

Il portoghese del Lilla, obiettivo di vecchia data del Milan, sembra vicino al Psg, ma la Juve c’è, intrigata dalle caratteristiche del giocatore, abile senza palla, molto gradite ad Allegri. Meno difficile potrebbe però essere arrivare allo spagnolo del Napoli, in possesso di quelle qualità geometriche e tecniche che farebbero al caso della mediana bianconera, che necessita anche di un centrocampista completo in grado di garantire gol da fuori area, una delle specialità di Ruiz.

Mercato Juve, pronta la prima offerta per Fabian Ruiz

Fabian Ruiz è in rottura con la società di De Laurentiis dopo la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2023 e il presidente azzurro sta valutando l’ipotesi di cedere subito l’ex Betis.

La valutazione di 30 milioni fatta dal Napoli viene però ritenuta eccessiva a Torino, dove sono pronti a trattare su cifre inferiori magari attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica che potrebbe essere individuata in Nicolò Rovella, il talento dell’Under 21 azzurra che la Juve aveva acquistato nel gennaio 2021 dal Genoa e che potrebbe lasciare la maglia bianconera prima ancora di indossarla.

Per Ruiz, però, c’è da battere la concorrenza di alcuni club spagnoli e va da sé che il Napoli preferirebbe cedere il giocatore all’estero.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE