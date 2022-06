Milan, Maldini punta il suo erede: già presentata un'offerta

19-06-2022 18:35

Il Milan si è laureato campione d’Italia e Pioli è riuscito a plasmare una squadra di giocatori giovani ed esperti come Ibrahimovic e Giroud. Adesso, il club rossonero, vuole regalare ai tifosi un’altra grande stagione partendo da un buon mercato estivo. Maldini sta lavorando per portare a Milano anche un terzino e sulla lista c’è anche un 34enne che in carriera ha praticamente vinto tutto.

Milan, Maldini punta Marcelo

Si tratta di Marcelo, ex giocatore del Real Madrid che ha da poco lasciato dopo aver vinto la sua quinta Champions League con i blancos. Il terzino brasiliano si è espresso chiaramente nella conferenza d’addio: “Non mi ritiro, non ora. Sento di poter giocare ancora. Se mi troverò di fronte il Real Madrid? Non sarà un problema. Sono madridista ma anche un grande professionista”.

Milan, l’offerta presentata a Marcelo

Una grande chance per Marcelo potrebbe essere quella di giocare nel Milan dell’idolo Paolo Maldini, con cui il brasiliano qualche tempo fa si è scattato una foto apparendo evidentemente commosso. Il club rossonero, come riporta As, ha presentato un’offerta di contratto all’ex Real e avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 3 milioni di euro netti a stagione. Marcelo in Spagna prendeva esattamente il doppio, non sarebbe convinto e attenderebbe un eventuale rilancio dei rossoneri.

Milan, Marcelo il terzino sinistro più forte di sempre?

Recentemente, Roberto Carlos ha parlato così di Marcelo: “A mio parere è stato il miglior terzino sinistro di tutti i tempi. Lui lo sa, gliel’ho detto molte volte. È un peccato che se ne sia andato dal Real Madrid, anche se non ha finito la sua carriera, ha ancora quattro o cinque anni. Noi madridisti lo ringraziamo tantissimo per tutti i titoli vinti, sono 25, mi ha sorpassato con una facilità…”.

Marcelo più forte di Maldini? Tanti tifosi di calcio, specialmente quelli rossoneri, non sono convinti di questa affermazione ma sicuramente non disprezzerebbero l’arrivo di Marcelo, un giocatore che può dire ancora tanto e che può essere considerato l’erede della leggenda rossonera dopo l’addio in campo. L’idolo Maldini, in questo caso, può aiutare il brasiliano a scegliere i campioni d’Italia.

