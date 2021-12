La Juventus ripiomba nell'incubo, i tifosi ne mettono due nel mirino

11-12-2021 19:58

La Juventus non riesce a passare sul campo del Venezia e i tifosi ripiombano nell’incubo. La zona Champions resta lontanissima e, per di più, si fa male anche Dybala. L’ennesimo problema muscolare dell’argentino provoca discussioni sui social, al pari delle scelte di Allegri. Perché Kaio Jorge e non Kean? Perché i cambi così tardi? Perché tenere Rabiot, evidentemente fuori forma, fino all’ultimo? Queste le domande più gettonate per il tecnico.

Juve, ancora un infortunio per Dybala

La prima nota saliente della gara, purtroppo, non è lieta. Dybala è costretto a uscire dopo pochi minuti per l’ennesimo problema muscolare e sui social i tifosi si scatenano. Gimmoriso’ è caustico: “Purtroppo Dybala 10 milioni l’anno costa solo di ortopedico e fisioterapista”. Anche Roberto è sulla stessa falsariga: “Credo che debba restituire dei soldi, un talento senza fisico, peccato”. Giuseppe Rizzo osserva: “In 3 anni e mezzo troppi 9 infortuni per chiedere 10 milioni”. Mentre Elvan3000 suggerisce: “Spiace dirlo ma questo Dybala lo venderei a gennaio per fare una minima di mercato là davanti”.

Juventus avanti all’intervallo con Morata

A togliere le castagne dal fuoco ai bianconeri è il redivivo Morata, che sblocca il risultato su assist di Pellegrini. Anche in questo caso Allegri guadagna critiche, come quella di Vincenzo: “Ha fatto giocare quella pippa di Alex Sandro quando in panchina abbiamo questo Pellegrini che fino adesso sta andando alla grande”. Scrive Giuseppe: “Imbarazzanti, 45 min per segnare 1 gol, contro il Venezia, con tutto il rispetto, ma sono squadre che ti devi divorare … Unica nota positiva, molto bravo Pellegrini“. Lirim recrimina per l’occasione mancata: “Magari con un Cuadrado meno egoista saremo sul 2-0, comunque Bernardeschi è proprio inutile assieme al suo amico Rabiot“.

Aramu firma l’1-1, il Venezia strappa il pari

La Juve sembra poter controllare, ma subisce a sorpresa il gol del pari del Venezia. “La verità è che se metti Kaio Jorge e non Kean al 12′ al posto di Dybala dopo che il ragazzo ha segnato in CL, il gol di Aramu te lo meriti proprio”, sentenzia Matteo Maggiolo. Altri recriminano con Allegri, come Madman: “Allegri non fa cambi. Quelli in panchina non gli piacciono”. Marco invece chiede: “Perché Ampadu non è stato espulso?”. Abyss Watcher ironizza: “Dai che tra un paio d’anni le Iene ci spiegheranno la mancata espulsione di Ampadu“. La mossa finale scontenta tutti: “Allegri che dice a Soule ‘dai, tira tu la punizione’ è lo specchio della situazione”.

