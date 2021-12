La Juve sorride con Cuadrado e Dybala, ma l'eroe dei tifosi è un altro

05-12-2021 22:38

Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per la Juventus, che continua la risalita in classifica. Il “gol olimpico” di Cuadrado, direttamente da calcio d’angolo, e il raddoppio di Dybala regalano i tre punti alla formazione di Allegri, anche se il migliore in campo per i tifosi è un calciatore che ha giocato appena un tempo: il primo. Si tratta di Pellegrini, autore di una prestazione molto convincente sulla sinistra.

Juventus-Genoa, i tifosi approvano il nuovo corso

L’approccio alla gara della Juve contro il Genoa convince tutti. Sui social i complimenti si sprecano ed è quasi una rarità. “Buon primo tempo. L’avremmo dovuta già chiudere. Ci vuole un centravanti che segni. Morata si sbatte e s’impegna ma fa solo fallo o inciampa sulla palla. Molto molto bene Pellegrini, decisamente il migliore in campo”, sottolinea Giovanni. “Grande Pellegrini, mi sta piacendo stasera”, condivide Cristina. “Ottimo Pellegrini. Kulusevski fantasma. Morata buona volontà e niente altro”, aggiunge Massimiliano. Mentre Sandro fa un’osservazione lapalissiana: “Se avessero giocato sempre così erano primi in classifica”.

Juve, il migliore in campo sostituito dopo 45 minuti

Dopo l’intervallo Totò rimarca: “Deluso per le troppe occasioni sciupate. Consiglio ad Allegri, viste le prestazioni di Luca Pellegrini perché non proviamo a mandare in campo qualche altro giovane?”. Il paradosso è che Pellegrini, tra i migliori, è sostituito da Alex Sandro: “Ma come mai c’è quel fantasma di Sandro? Pensavo l’avessero venduto durante il primo tempo di Pellegrini“, ironizza Paolo. Beth invece non si spiega le ragioni della sostituzione: “Pellegrini è stato pressoché perfetto e lo ha cambiato nell’intervallo! Cosa è successo?”. Molti ipotizzano: “O ha avuto problemi fisici, o è impazzito l’allenatore”.

Juve sprecona, ci pensa Dybala a chiudere il conto

Tra le note dolenti della serata, le tante occasioni sprecate. “Com’è possibile che siamo ancora 1-0? Avremmo dovuto segnare due o tre gol”, si chiede Despi. “Perché il centravanti è Morata“, risponde AdiAth. “Questa partita poteva e doveva finire 6-0, non butto via un 2-0 ma troppe troppe occasioni sbagliate”, fa notare Andrea. Qualcuno sottolinea una reazione infastidita di Morata al momento della sostituzione, altri tributano i meritati omaggi a Dybala. Come Giuventino Pazzo: “Ovazione per Paulo, magnifico come sempre”.

