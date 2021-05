La Juventus trema: Allegri chiede un pupillo per il nuovo Real Madrid

La conquista della Coppa Italia sembra aver fatto aumentare le chances di Andrea Pirlo di restare sulla panchina della Juventus.

Il futuro del tecnico bresciano potrebbe quindi essere già stato deciso da Andrea Agnelli e dalla società bianconera, considerando anche che la qualificazione alla prossima Champions League non dipenderà più soltanto dalla forza di Ronaldo e compagni, ai quali un successo in casa del Bologna nell’ultima giornata non basterà qualora vincessero anche Milan e Napoli contro Atalanta e Verona.

Tutto comunque sarà più chiaro dopo la fine della tormentata stagione dei campioni d’Italia, la cui panchina resta comunque molto ambita. Tornare a Torino stuzzica infatti tanto Max Allegri quanto Zinedine Zidane e neppure Rino Gattuso e Simone Inzaghi sono indifferenti alla possibilità di far fare alla propria carriera di allenatori un passo avanti così importante.

Dalla Spagna, tuttavia, arrivano voci che danno sempre più probabile l’approdo di Allegri proprio sulla panchina del Real Madrid. Qualora andasse davvero così nel domino degli allenatori potrebbe proseguire proprio con l’arrivo alla Juventus di Zinedine Zidane, a distanza di 19 anni dall’addio del franco-algerino alla maglia bianconera proprio per approdare al Real. Ma Zizou è tentato anche dalla panchina della Francia, che potrebbe cambiare inquilino al termine dell’Europeo con Didier Deschamps pronto a lasciare.

Anche Florentino Perez dovrà decidere entro pochi giorni, ma secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, Allegri avrebbe già presentato una richiesta al presidentissimo dei Blancos. Ovvero poter contare su Paulo Dybala. L’argentino è reduce da un’annata deludente ed è soprattutto ancora in attesa di segnali dalla società per riprendere la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

Le parti sono lontane e la Juve potrebbe davvero valutare la possibilità di cedere il proprio numero 10, senza neppure poter tirare troppo sul prezzo proprio in vista della scadenza quasi imminente. Allegri è pronto a riabbracciare il proprio pupillo e a disegnare il tridente del nuovo Real Madrid che oltre all’intoccabile Karim Benzema potrebbe vedere anche Kylian Mbappé, il grande sogno di Perez, anch’egli a scadenza nel 2022 con il Psg.

OMNISPORT | 22-05-2021 11:32