La Lazio tiene accesa la speranza

La Lazio completa la gran settimana delle italiane in Europa battendo il Cluj nella penultima giornata della fase a gironi di Europa League. I biancocelesti vedono però ancora come un miraggio la qualificazione nel Gruppo E: per accedere ai sedicesimi infatti la squadra di Inzaghi dovrà vincere contro il Rennes e sperare che i rumeni, secondi a 9 punti contro i 6 della Lazio, non facciano punti contro il Celtic, già qualificato e già certo del primo posto a quota 13.

I capitolini, in campo con una formazione molto rimaneggiata, hanno sofferto non poco, trovando il gol al 22' con Correa, dopo un bello scambio con il giovane Adekanye, in campo dall'inizio per far rifiatare Immobile. Poi tante occasioni per raddoppiare, ma anche il palo di Burca e l'opportunità sprecata da Djokovic.

Secondo tempo a senso unico con il Cluj a caccia del pareggio, ma Omrani due volte e Cestor sprecano. La Lazio vince e prova a credere nella fiammella.

SPORTAL.IT | 28-11-2019 23:10