La Lazio vuole blindare Felipe Anderson fino al 2027

Si lavora al rinnovo del giocatore brasiliano che ha il contratto in scadenza nel 2024. Lotito pronto a offrire 3 milioni di euro

26-03-2023 15:16

La Lazio vuole blindare Felipe Anderson, che ha il contratto in scadenza nel 2024. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Claudio Lotito è pronto a offrire al centrocampista brasiliano un ingaggio di tre milioni a stagione, bonus compresi, fino al 2027. Quest’anno Felipe Anderson si è ritrovato spesso a giocare da falso nueve a causa dei problemi fisici di Ciro Immobile e ha dimostrato di essere in ottima forma. La sua storia con la Lazio è iniziata addirittura nel 2013, con un arrivederci in mezzo. Ora è centrale nei piani di Maurizio Sarri.