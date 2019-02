La Lega omaggia Astori a un anno dalla morte

Per il settimo turno di ritorno di serie A in programma da venerdì 1 marzo a domenica 3 marzo, la Lega serie A ha deciso di commemorare la scomparsa di Davide Astori a un anno dalla sua morte prima della gara fra Udinese e Fiorentina.

In occasione del 13esimo minuto di ogni singola gara del turno, sul maxischermo degli stadi sarà proiettata un’immagine di Astori con lo speaker che inviterà i presenti ad alzarsi in piedi e a rivolgere un caloroso applauso in memoria dello sfortunato calciatore. Le gare non saranno interrotte. La foto arà esposta per 13 secondi, numero della sua maglia.

A commentare la decisione è il presidente della Lega di A, Gaetano Miccichè: “Il ricordo di Davide è sempre vivo in tutti gli appassionati di calcio, dedicargli un applauso significa rendere omaggio a un grande uomo e a un grande Capitano, straordinario esempio di correttezza e lealtà sportiva dentro e fuori dal campo”.

SPORTAL.IT | 28-02-2019 17:55