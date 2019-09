La lezione di Claudia Lai Nainggolan contro il cancro

Claudia Lai non smette di sorridere, nelle foto e nelle stories pubblicate su Instagram. E’ la sua vita e ci sta bene dentro, tra le amicizie di sempre, quelle ritrovate e l’amore incondizionato per le sue bambine. Non c’è spazio per altro, in questa parentesi di leggerezza romana tra Campo de’ Fiori e lo stadio Olimpico dove ha posato con le amiche Laura Gozzi, fotografa, e Amra Silajdzic, attrice e modella bosniaca e moglie di Edin Dzeko.

Claudia era in tribuna per seguire la Roma, impegnata in campionato contro l’Atalanta. Sia sul suo account, sia sui profili delle amiche che erano presenti con lei allo stadio, sono comparse queste immagini che la ritraggono ancora una volta luminosa e positiva, nonostante la lotta contro il tumore al seno da lei rivelata con un post drammatico l’11 luglio scorso l’abbia già provata.

Dopo il trasferimento di Radja Nainggolan da Milano a Cagliari, per seguire la famiglia e Claudia, impegnata a combattere contro il cancro scoperto poco prima dell’estate, è stata una scelta importante e necessaria. Quanto sta costruendo, attraverso un contributo concreto anche se sofferto sui social, ha acceso l’attenzione su temi delicati, che racconta con parole dirette rivolgendosi a un pubblico che ha imparato a comprenderne la valenza sociale.

“E più vi leggo e più mi rendo conto che 1 su 10 convive con il mio stesso pensiero… un pensiero che a volte diventa un malessere, che ti porta a fare tanti ragionamenti contorti…svegliarsi al mattino e dire non è un sogno! No!!! Nemmeno oggi è uno stramaledettissimo sogno”, aveva scritto. “Andare a letto con questo pensiero fisso, fa male allo stomaco. Diventi apatico, sei stanco ma gli occhi non vogliono dormire… – aggiunge Claudia – poi finalmente il sonno… e i dolori e poi di nuovo il sonno. Questo è il breve riassunto di come noi chemioterapici ci sentiamo dentro”.

Un segno che porta dentro e che ha investito la sua esistenza di un significato nuovo, diverso, come lei stessa ha spiegato in questo post pubblico accompagnato dalla prima immagine che la ritrae con il capo rasato. Un selfie in cui Claudia, fiera e magnifica, si mostra così com’è oggi, senza filtri.

VIRGILIO SPORT | 26-09-2019 11:59