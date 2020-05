La Ligue 1 guarda avanti: nuova stagione da agosto

Mentre la Serie A, la Liga spagnola e la Premier League sono in attesa di ufficializzare la data di ripresa della stagione 2019/20, la Ligue 1 ha annunciato quella d'inizio della stagione 2020/21: la Federcalcio francese ha infatti rivelato che la prima giornata della massima divisione si svolgerà il prossimo 22 agosto.

Quello francese era stato il primo campionato europeo a dichiarare lo stop definitivo alla fine del mese di aprile con la classifica finale, che ha premiato il Paris Saint Germain e punito con la retrocessione Amiens e Tolosa, stilata in base alla media punti a partita realizzata da ciascuna squadra.

L'ultima parola, in ogni caso, spetta all'Uefa: potrebbe creare imbarazzo, infatti, lo svolgimento in Francia delle prime partite della nuova stagione mentre altri campionati e le coppe europee potrebbero ancora non aver concluso quella in corso.

SPORTAL.IT | 23-05-2020 16:32