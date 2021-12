La Mantia ritrova la gioia del goal: non segnava in Serie A da due anni

02-12-2021 21:16

Tra i protagonisti del pareggio in rimonta dell’ Empoli sul campo del Torino c’è sicuramente Andrea La Mantia, autore del blitz decisivo in area granata che, al 72′, ha regalato un punto prezioso alla formazione guidata da Aurelio Andreazzoli.

Una rete dal forte sapore di liberazione per l’attaccante classe 1991 che, in massima serie, non segnava da ben due anni.

Proprio così, perché l’attaccante romano – che di goal in A ne ha realizzati tre con quello di Torino – non trovava la via della rete dal lontano 30 novembre 2019 quando con la maglia del Lecce firmò il colpaccio dei salentini sul campo della Fiorentina.

Sempre in quella stagione, La Mantia ha segnato il secondo dei suoi tre centri complessivi al piano massimo del calcio tricolore venti giorni prima rispetto all’acuto del Franchi: fu suo, infatti, il goal del definitivo 4-2 con nella sconfitta giallorossa sul campo della Lazio.

Dopo oltre due anni il digiuno è definitivamente spezzato. Ad accomunare i suoi tre sigilli assoluti in A c’è il fatto che tutte e tre le reti sono state realizzate di testa. Decisamente il pezzo forte del suo repertorio.

