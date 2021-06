La NBA si mobilita per Antetokounmpo: gli auguri di Young

Una pioggia di auguri, tra emoticon in preghiera e incoraggiamenti di varia natura.

Quella dell’infortunio subito da Giannis Antetokounmpo durante gara 4 della finale di Eastern Conference tra Milwaukee Bucks e Atlant aHawks rischia di diventare una delle immagini-simbolo della stagione NBA, o almeno dei playoff.

Vuoi per la spettacolarità del momento, con il greco che urla di dolore per l’iperestensione al ginocchio causata da una ricaduta innaturatale dopo un tentativo di stoppata a Capela, vuoi per le possibili conseguenze che la sua ipotetica assenza nel prosieguo della stagione può avere sul rendimento della squada di Mike Budenholzer.

Dopo la prima diagnosi è stato lo stesso coach a spiegare, nel post match, che ulteriori accertamenti, ovvero la risonanza magnetica, saranno effettuati nella giornata di giovedì. Solo quel giorno si capirà se Antetokounmpo potrà essere a disposizione per gara 5 di venerdì (quasi impossibile) o se addirittura la sua stagione si è conclusa.

Portato fuori a braccia dal fratello Thanasis, Giannis ha provato a mettere peso sul piede, riuscendoci seppur con evidenti problemi.

Ma, appunto, riuscendoci, particolare che dà speranza ai Bucks. Il pubblico di Atlanta ha accompagnato il suo ritorno negli spogliatoi tra applausi di incoraggiamento.

Quello di Antetokounmpo è l’ennesimo infortunio di un big durante i playoff, al termine di un’annata massacrante.

Immediate le testimonianze di solidarietà da parte di molti giocatori.

Tra questi, lo stesso Clint Capela, Jamal Crawford e Ja Morant, ma anche Trae Young, l’altro grande assente di garra 4. La stella degli Hawks, fermo per un infortunio al piede rimediato in gara 3, ha utlizzato Twitter per mandare un messaggio di auguri al suo avversario: “I miei pensieri e le mie preghiere per Giannis Antetokounmpo” con due emoji delle mani.

OMNISPORT | 30-06-2021 09:29