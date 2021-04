La pallavolo piange la morte di coach Molducci

È di oggi la notizia della scomparsa, a soli 65 anni di coach Piero Molducci. L’allenatore da anni lottava con un tumore che lo aveva anche costretto a lasciare la guida dell’Ibiza.

Ha allenato per anni in A1, da Roma fino a Ravenna, Parma e Latina per poi trasferirsi in Spagna dove ha vinto il campionato alla guida dell’Unicaja Almería. Nel 2007 e 2008 con due campionati, ha anche guidato il Forlì dopo sette anni dalla B-1 alla A-1.

Nel 2011 ad Almeria ha vinto tre scudetti, tre Coppe del Re e una Supercoppa Spagnola. L’ultima avventura è stata quella sulla panchina dell’Ibiza.

