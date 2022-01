La Pistoiese cambia tutto: scelti il nuovo tecnico e il nuovo ds

25-01-2022 17:10

In casa Pistoiese è rivoluzione completa.

Dopo l’esonero del tecnico Giovanni Lopez la società arancione ha comunicato che il nuovo allenatore è Marco Alessandrini, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.

Stessa durata per il contratto del nuovo direttore sportivo Gianni Rosati, cheprende il posto dell’esonerato Stefano Stefanelli e che torna a lavorare per il club toscano dopo 20 anni.

Prende quindi forma il nuovo corso avviato dal passaggio di proprietà, con l’imprenditore tedesco Stefan Lehmann subentrato alla famiglia Ferrari dopo 11 anni di gestione.

La Pistoiese, ripescata in estate dopo la retrocessione sul campo in Serie D nella passata stagione, è attualmente terzultima nel girone B della Serie C con appena 16 punti in 21 giornate.

OMNISPORT