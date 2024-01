La popstar Robbie Williams entra nel Port Vale, club della C inglese: ma è giallo sul suo ruolo

L’ex Take That è stato nominato presidente della squadra di Stoke-on-Trent di cui è tifoso da sempre: smentita la notizia lanciata dai tabloid circa la sua volontà di rilevare la società

31-01-2024 17:50

Una popstar nel mondo del calcio inglese: si tratta di Robbie Williams che sabato scorso è stato nominato presidente del Port Vale, club iscritto alla serie C d’oltremanica, di cui è tifoso da sempre. È giallo, però, sul suo vero ruolo: secondo i tabloid Williams avrebbe intenzione di rilevare la proprietà della squadra, ma la dirigenza ha smentito la notizia.

Inghilterra, Robbie Williams presidente di una squadra di C inglese

Robbie Williams è il nuovo presidente del Port Vale, storico club inglese – è stato fondato nel 1876 – della cittadina natale del cantante, Stoke-on-Trent, nello Staffordshire. La popstar ne è da sempre tifoso, al punto che la dirigenza ha pensato bene di onorarlo con il titolo di presidente della squadra, iscritta al campionato di League 1, la terza divisione inglese, l’equivalente della nostra serie C.

Port Vale, Robbie Williams il nuovo presidente

La cerimonia con cui l’ex Take That è stato insignito della carica di presidente s’è tenuta sabato scorso, in occasione della partita col Portsmouth: il Port Vale ha perso per 1-0, ma la festa di Williams non è stata rovinata. “La mia vita è bizzarra e meravigliosa e ha preso molte pieghe e colpi di scena – ha detto Williams – ritrovarmi dal Railway Paddock a essere ‘El Presidente‘ è piuttosto speciale”.

Robbie Williams e il giallo dell’acquisto del Port Vale

La nomina a presidente del Port Vale di Robbie Williams ha scatenato l’attenzione dei tabloid, secondo cui il coinvolgimento del cantante non sarebbe soltanto simbolico: l’ex Take That, infatti, avrebbe intenzione di rilevare la maggioranza delle azioni della società dalle mani dell’attuale proprietaria Carol Shanahan. Il Port Vale s’è così visto obbligato a pubblicare una smentita ufficiale.

“Siamo a conoscenza delle notizie ‘esclusive’ apparse in diversi organi di stampa nazionali – si legge nella nota del Port Vale – e vogliamo chiarire quanto segue: Robbie Williams non ha fatto un’offerta per l’acquisto del Port Vale Football Club e non ci sono state conversazioni riguardo questa eventualità. Robbie e la sua squadra hanno assistito alla partita lo scorso fine settimana, quando è diventato presidente del club, e ha inaugurato la suite che ora porta il suo nome, tutto qui”.