Var, rivoluzione in Premier: gli arbitri spiegheranno tutto in tempo reale

Svolta epocale in Inghilterra, dopo le polemiche che hanno travolto la classe arbitrale: via libera dell'IFAB, manca soltanto l'ufficialità

31-01-2024 14:00

Polemiche Var anche in Premier League, dove l’International Football Association Board (IFAB) ha varato una decisione epocale: gli arbitri spiegheranno in tempo reale i loro provvedimenti, tanto ai calciatori quanto al pubblico presente allo stadio e a casa, attraverso un comune microfono, come succede nel rugby.

Svolta in Premier: episodi da Var saranno spiegati in tempo reale

La Premier League è ad un passo da una svolta epocale. Una volta analizzati alcuni test, seguendo l’esempio del rugby, l’IFAB ha dato il via libera alla possibilità di spiegare in tempo reale il motivo delle decisioni arbitrali, dopo un consulto con la sala Var o in seguito all’on field review, riservata agli arbitri che devono rivedere un’azione che presenta un chiaro ed evidente errore.

Attraverso un semplice microfono, proprio come nel mondo della palla ovale, i direttori di gara avranno modo di spiegare live i loro provvedimenti ai calciatori e, contemporaneamente, ai tifosi presenti sugli spalti e a casa.

Quando arriverà la conferma ufficiale

Salvo sorprese, l’iniziativa varata dall’IFAB verrà formalizzata nel mese di marzo durante l’Assemblea Generale della Football Association. Se arriverà l’ok anche da parte dei club e degli organi federali, si procederà con la sperimentazione a partire dalla prossima stagione sportiva.

Tra i principali sostenitori di questo progetto, l’ex arbitro inglese Howard Webb, uno dei migliori fischietti dell’ultimo ventennio. Un passo importante, teso a rendere trasparente l’azione della classe arbitrale, nella speranza di ridurre dubbi, polemiche e veleni. Del resto, sono apparse positive le risposte arrivate dai test effettuati nel campionato messicano e nella Coppa di Lega portoghese, con la collaborazione della FIFA di Gianni Infantino.

L’episodio che ha portato a questa decisione

Oltre ad una serie di contatti in area di rigore, che hanno lasciato più di un dubbio a tifosi e addetti ai lavori, l’episodio che ha dato un’accelerata a tale processo è stato il recente scontro tra il portiere del Burnley e l’attaccante del Luton, rimasto impunito nei minuti di recupero dello scontro salvezza. Un fallo non ravvisato che ha preceduto il gol realizzato da Carlton Morris, importante per la corsa all’obiettivo finale della squadra neopromossa in Premier League.

Nonostante la presenza del Var, si è abbattuto un incredibile sciame di polemiche sulla classe arbitrale inglese, rea di aver sorvolato su un episodio piuttosto chiaro, considerando l’evidente blocco di Adebayo su James Trafford, estremo difensore del Burnley. Da lì, poca fiducia nei confronti dei direttori di gara del campionato più seguito al mondo, ora pronto ad aprire un varco nel rapporto arbitri-tifosi.