La Procura Federale indaga sullo juventino, i tifosi lo difendono

Assente per infortunio della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, Leonardo Bonucci sarebbe finito al centro di un’indagine della Procura Federale riguardante i suoi procuratori. Il difensore bianconero è uno dei nomi di maggior rilievo della Wsa, società di Alessandro Lucci accusata dai procuratori di Kulusevski, Castrovilli e Scamacca di aver utilizzato metodi sleali per convincere i loro assistiti a cambiare agenzia.

L’indagine della Procura Federale

A riportare la notizia è il sito Calciomercato.com, secondo cui l’indagine degli investigatori federali vedrebbe coinvolto anche lo stesso Bonucci. Secondo l’accusa, il difensore della Juventus avrebbe fatto pressioni su diversi calciatori, tramite messaggi web, affinché passassero alla Wsa, spiegando loro che avrebbero così guadagnato di più.

Bonucci non sarebbe il solo assistito della Wsa a comportarsi in questo modo, anche altri calciatori sarebbero coinvolti nell’inchiesta della Procura Federale. La notizia, intanto, è bastata per scatenare la reazione dei tifosi bianconeri, pronti a difendere il proprio beniamino.

La difesa dei tifosi bianconeri

“Ma che notizia sarebbe?”, si domanda Francesco su Facebook. E Giovanna risponde: “Purtroppo tutto fa notizia se si parla di un juventino, per gli altri tutto è lecito”. “Guarda caso la notizia viene fuori solo quando riguarda uno juventino – commenta Alessandro – poi ci possono essere 200 giocatori di altre squadre che fanno la stessa cosa e la notizia non viene fuori, sempre che ovviamente cercare di convincere qualcuno a cambiare procuratore sia per legge un reato”.

“E questo sarebbe un reato?”, chiede Massimo. Silvestro invece ironizza: “Credevo avesse rubato le candeline da una torta. Ha la stessa importanza come notizia”.

SPORTEVAI | 19-05-2021 10:21