La profezia di Cassano fa infuriare i napoletani

Mentre Rino Gattuso si prepara ad affrontare la Fiorentina, squadra che potrebbe allenare nella prossima stagione, in casa Napoli i tifosi si dividono tra coloro che preferirebbero Luciano Spalletti come erede del tecnico calabrese e quelli che invece vorrebbero vedere Max Allegri sulla panchina azzurra.

La prima ipotesi non piace particolarmente ad Antonio Cassano, che a Bobo Tv – il format online varato da Christian Vieri – ha elogiato il lavoro di Gattuso e parlato di una potenziale incompatibilità tra Spalletti e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

La profezia di Cassano su Spalletti

“Gattuso ha valorizzato Lozano, Zielinski. Insigne ha fatto la sua miglior stagione, Fabian si sta riprendendo. Ha fatto un lavoro eccezionale”, ha detto Cassano parlando dell’attuale tecnico dei partenopei. Quanto al futuro, Fantantonio ha spiegato che a suo parere Spalletti sarebbe una scelta davvero sbagliata.

“Adesso voglio vedere chi sceglierà la società Napoli – ha detto Cassano -. Dicono Spalletti. Se un po’ lo conosco, considerate le dichiarazioni di De Laurentiis, dura tre minuti”.

Il presidente del Napoli e l’ex allenatore di Roma e Inter avrebbero infatti caratteri troppo forti per poter convivere in maniera serena. Ai tifosi del Napoli, però, il parere di Cassano non è piaciuto.

Le reazioni dei napoletani

“Io non capisco per quale motivo dobbiamo tenere in considerazioni le dichiarazioni di Cassano”, il commento di Enzo su Facebook. “Con tutti il rispetto, ma come fa questo individuo a parlare di Spalletti quando lui ha sempre avuto un caratteraccio?”, si domanda Raffaele. “Parla così perché Gattuso è amico suo – aggiunge Salvatore – Con questa rosa sarebbe dovuto arrivare almeno secondo. Vero che ha perso nello stesso periodo tutte le punte, ma nel girone di andata ha fatto danni: per dirne una, abbiamo perso col Sassuolo senza mezza squadra”.

Giuseppe, invece, concorda con l’ex attaccante: “Secondo me ha ragione, Spalletti non piace, è un carattere particolare, con ADL non penso che duri oltre le prime 7 partite”. Anche Errico sta con Cassano: ”Spalletti non va d’accordo con nessuno, ovunque vada fa terra bruciata con i calciatori”.

SPORTEVAI | 14-05-2021 09:44