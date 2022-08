La rivelazione su Durant: "Già sapeva di non poter battere i Celtics"

02-08-2022 19:31

Mike James, in qualche modo, fa sempre e comunque parlare di sé. L’ex playmaker dell’Olimpia Milano è infatti uno dei giocatori più mediatici della pallacanestro europea, della quale è ormai un veterano avendo giocato in Spagna, Italia e Grecia, oltre che in Francia essendo ancora sotto contratto con il Monaco.

Aveva fatto clamore, lo scorso Aprile, lo sbarco nel Principato da parte di Kevin Durant: il motivo? Veder giocare il suo amico ed ex compagno a Brooklyn Milke James. Difficilmente giocatori NBA attraversano l’oceano per vedere giocare qualcuno in Europa, eppure KD l’ha fatto, andando a vedere Gara 4 e pure Gara 5 della serie playoff tra Olympiacos e Monaco, poi vinta dai greci.

James ha rivelato una chicca confidatagli dallo stesso Durant, prima dell’inizio dell’appassionante serie playoff (NBA, in questo caso) tra Brooklyn Nets e Boston Celtics. Il risultato – un netto 4-0 ai danni della squadra di KD – aveva destato scalpore, poiché in molti consideravano Brooklyn tra le favorite alla vittoria finale. Il verdetto del campo è stato sorprendente per molti, ma non per Durant a detta dello stesso James.

Durant sta attraversando ora un’estate turbolenta: inizialmente aveva chiesto la cessione ai Nets, ma alla fine non è remota l’ipotesi che sia lui che Kyrie Irving rimangano in città per ritentare assieme un assalto all’anello. Tuttavia, proprio i Boston Celtics (oltre ai Miami Heat) osservano con interesse la situazione di KD in quel di Brooklyn.