La Roma accelera su Veretout

Mentre in casa Roma tiene banco la notizia dell'addio di Francesco Totti, il nuovo tecnico giallorosso Paulo Fonseca fissa gli obiettivi di mercato. Il primo regalo per l'allenatore portoghese potrebbe essere Jordan Veretout. In queste prime fasi di calciomercato il centrocampista francese della Fiorentina è tra i giocatori più ambiti, con Milan e Napoli che hanno già manifestato un certo interesse, senza però affondare il colpo.

Veretout è reduce da un grande campionato di A, dove ha collezionato trentatré presenze arricchite da cinque gol e tre assist. La concorrenza è folta, ma Fonseca ha più volte ribadito il bisogno di un regista cui affidare le chiavi del centrocampo per il suo 4-2-3-1 votato al possesso palla. La Fiorentina ha acquistato Veretout dall'Aston Villa due stagioni fa, pagandolo sette milioni, oggi il valore del giocatore si aggira sui venticinque milioni. L'obiettivo della società giallorossa è quello di evitare un'asta al rialzo.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 17-06-2019 18:23