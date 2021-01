La Roma brilla, ma un giallo preoccupa i tifosi

Seconda vittoria di fila per la Roma. Dopo quella dalle mille emozioni sullo Spezia, ne arriva un’altra relativamente più tranquilla ai danni del Verona, figlia soprattutto della valanga di gol nel primo tempo. Nonostante qualche patema nella ripresa, la squadra di Fonseca continua a mietere punti e può guardare con fiducia al big match con la Juve. Anche se c’è un giallo che preoccupa i tifosi. Quello di Pellegrini.

Il ‘giallo’…del giallo

Pronti via e arriva la notizia tanto temuta. Pellegrini, in diffida, rimedia un’ammonizione pesante: salterà la Juventus. “Gialletto a Pellegrini un tantino chirurgico, non vi pare?”, chiede un tifoso indispettito. “Non era manco quotato”, commenta con amarezza un altro supporter. E qualcuno, tra il serio e il faceto, prova a ‘rincuorare’ tutti: “Quando Pellegrini rimedia un giallo che gli farà saltare Juventus-Roma, ma tu sei tranquillo lo stesso perché torna lui: Pastore“.

Lo show nel primo tempo e i brividi nella ripresa

Nel primo tempo le cose si mettono bene per la Roma, che va a segno a ripetizione tra il 20′ e il 29′. “Tre gol in 9′ alla miglior difesa del campionato, senza subire nulla, significa che questa squadra è caduta, si è rialzata e sta ricominciando a correre veloce”, gongola un tifoso su Twitter. “Quando fanno così li amo, li amo”, fa sapere una supporter. Qualcuno trova anche il tempo di ironizzare sulla telecronaca: “Sky: ‘Juric telecomanda i suoi giocatori’. Mi sa che gli si sono scaricate le batterie del joypad”. Nella ripresa però i giallorossi abbassano i ritmi e il Verona torna in partita. “Lo sapevo che sul 3-0 credevano che la partita fosse finita”, scrive un tifoso. “Soliti limiti caratteriali e di personalità. Secondo tempo in apnea dopo aver sprecato il 4-0”, denuncia un altro.

La rivincita di Fonseca

Il successo su una delle formazioni più insidiose del campionato fortifica comunque la posizione dell’allenatore, anche sui social. “No, ma Fonseca va esonerato”, ironizza con sarcasmo una sostenitrice giallorossa. “Sarò blasfemo, ma senza Dzeko abbiamo un uomo in più”, sottolinea un altro. E non sono pochi quelli che adesso si schierano dalla parte del tecnico, nella querelle a distanza col bomber bosniaco: “Io direi che è il caso che Dzeko chieda scusa”.

E la rivincita…del tavolino

E pensare che all’andata lo 0-0 del campo è stato trasformato in 3-0 per il Verona dal giudice sportivo grazie alla svista in distinta di un dirigente giallorosso…che ora è nell’Hellas. Sul web sono in molti a godersi la gioia della ‘rivincita’: “Dopo il terzo gol ora l’attenzione è tutta rivolta alla lista dei giocatori presentata dalla Roma“, ironizza un tifoso. “Senza il loro bomber Tavolino, Verona è poca cosa”, scherza un altro. E un altro ancora tira in ballo i resi dei mobilifici: “Gli abbiamo restituito quel tavolino venuto male”.

