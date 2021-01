Roma: iniziata la fase 2 ma i tifosi sono preoccupati

Dopo lo strappo si pensa a ricucire. La Roma prova a farlo, e non sarà facile, nel caso di Paulo Fonseca ed Edin Dzeko. Tra il tecnico portoghese e l’attaccante bosniaco sembra calato il gelo. L’allenatore infatti non ha per nulla gradito la scelta del giocatore di porsi come leader di un movimento di protesta dopo la sconfitta di Coppa Italia contro lo Spezia e da quel momento è caduto il gelo.

Di Marzio: “Ora c’è la fase 2”

A parlare di una fase 2 e di un tentativo di provare a ricucire lo strappo è il giornalista Gianluca Di Marzio che sul suo blog scrive: “Scherzando ma non troppo oggi è stato il giorno delle riflessioni a Trigoria per dare il via alla lunga maratona di riconciliazione tra l’allenatore della Roma e l’attaccante bosniaco. Un lavoro obbligato che le due parti dovranno fare per il bene della Roma con la società regista della possibile pace. Fonseca ha bisogno di Dzeko, tanto quanto l’attaccante ha bisogno del suo allenatore, almeno per i prossimi 4 mesi”.

Le parole di Marotta

Del resto in serata sono state le parole dell’ad dell’Inter, Beppe Marotta, a gelare tutti sul possibile scambio con Alexis Sanchez. Il dirigente nerazzurro ha rivelato che a mettere su l’operazione erano stati gli agenti dei calciatori senza però fare realmente i conti con le due società. E in mancanza di una valida alternativa, la Roma non può di certo perdere uno dei suo giocatori chiave senza avere a disposizione qualcuno in grado di prenderne il posto all’interno della rosa.

Le reazioni dei social

Tanti tifosi della Roma però sono preoccupati dalla situazione. Vivere da separati in casa non sembra la soluzione migliore e sebbene restino quattro mesi alla fine della stagione, si tratta di un momento fondamentale con i giallorossi che vogliono dare l’assalto alla Champions che significa tanto anche dal punto di vista finanziario e c’è chi come Fabio cerca possibili alternative: “A quanto pare Ferreyra ha rescisso con il Benfica. Potrebbe essere un’occasione per la Roma visto che ha fatto bene con lui allo Shakhtar”.

I tifosi dell’Inter

Sulla sponda nerazzurra i tifosi avrebbero gradito l’arrivo dell’attaccante. Dzeko sembra avere tutte le caratteristiche giuste per completare il reparto offensivo. Anche contro il Benevento, e nonostante la doppietta, si è visto un Lukaku stanco a causa dei tanti impegni. E Marco sottolinea: “Lo spreco è avere un Vecino in tribuna e non aver fatto uno sforzo per Dzeko. Stasera al posto di Pinamonti facevi entrare Dzeko, invece abbiamo un centrocampista inutilizzato che pesa sugli stipendi”.

SPORTEVAI | 31-01-2021 09:05