La Roma compie 94 anni: mille tifosi assembrati a Piazza del Popolo

Sono 94 e, mai come stavolta, la presenza dei tifosi della Roma, per celebrare la squadra guidata da Josè Mourinho e il terzo successo su tre in amichevole, a Piazza del Popolo impressiona per numeri e avvenimenti. Nella Capitale, dove si registra in questi giorni un autentico e vistoso incremento dei contagi seguiti ai festeggiamenti di Euro 2020 a detta sia del presidente della Regione Nicola Zingaretti sia del suo assessore Alessio D’Amato, i tifosi si sono dati appuntamento per celebrare il compleanno del club.

Mille tifosi per festeggiare la Roma

Rispetto, infatti, la società che riconosce la data del 7 giugno quale anniversario ufficiale, i tifosi continuano a festeggiare il 22 luglio. Come riporta l’agenzia ANSA, l’appuntamento questa volta è stato dato a Piazza del Popolo dove si sono radunati circa mille sostenitori della Curva Sud e non solo: i tifosi, gli appassionati e gli entusiasti dell’era Mourinho hanno così manifestato la gioia a distanza dopo la vittoria nell’amichevole estiva in una giornata già di per sé celebrativa.

Cori, fumogeni e petardi durante le celebrazioni

Bandiere, fumogeni e qualche petardo esploso con quattro blindati della polizia a presidiare la piazza meta della tifoseria. Poi immancabili i cori per Mou, Tiago Pinto e contro la Lazio.

