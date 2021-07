Boom di casi Covid a Roma, riesplode polemica su "effetto Bonucci"

L‘assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, l’ha definito “effetto Gravina”. Per il popolo dei social, piuttosto, dovrebbe essere chiamato “effetto Bonucci”. È boom di casi Covid a Roma a pochi giorni di distanza dai festeggiamenti per il trionfo della nazionale italiana a Euro 2020. Tanto che la polemica sui festeggiamenti, con tanto di sfilata degli azzurri a bordo di un bus scoperto tra le strade della Capitale, è tornata prepotentemente d’attualità.

Festa Italia, botta e risposta D’Amato-Gravina

I numeri parlano chiaro: un caso su sette dei 3.558 positivi al Covid accertati in Italia nelle ultime 24 ore è stato riscontrato a Roma. Ben 557 ieri, con una preoccupante impennata rispetto alle medie dei giorni precedenti. Per l’assessore regionale alla Sanità D’Amato la correlazione con i festeggiamenti è praticamente certa: “Stiamo pagando l’effetto Gravina“, le sue dichiarazioni con riferimento al presidente della Figc che aveva difeso la sfilata a bordo di un bus scoperto da parte degli azzurri tra le strade della Capitale, finita al centro di polemiche e accuse nei giorni scorsi da parte del prefetto di Roma Matteo Piantedosi. “Mi auguro che la sua sia solo una battuta infelice. Associare ad una persona la responsabilità della risalita dei contagi, che peraltro stanno subendo un aumento in tutta Europa, è a mio avviso inopportuno, istituzionalmente scorretto e non coerente con i comportamenti adottati dalla Federazione“, la risposta di Gravina riportata dal quotidiano Il Messaggero.

Contagi in aumento e festa azzurri, nuove accuse a Bonucci

Per una larga fetta del popolo dei social, piuttosto, le responsabilità sono essenzialmente di chi si è battuto per quella sfilata. “Effetto Bonucci”, scrive un utente ricordando la ‘trattativa’ portata avanti in prima persona dal difensore. “Io lo chiamo effetto Bonucci e Chiellini“, allarga il campo un altro appassionato su Twitter. “Era scontato succedesse”, osserva serafico un utente. “I tifosi erano in piazza già quando gli azzurri stavo partendo dall’albergo, potevano transennare tutte le strade oppure anche l’ordine pubblico è di competenza della Figc?“, si chiede un tifoso. “La Juve cosa rischia?”, ironizza un supporter bianconero. “Avranno festeggiato l’Italia pure in Francia visto che c è boom pure lì”, un altro commento sarcastico.

SPORTEVAI | 21-07-2021 10:51