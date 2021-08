La Roma e Javier Pastore si separano

La chiusura del mercato si avvicina e iniziano a fioccare le risoluzioni contrattuali, utili per i giocatori che non rientrano nei piani dei propri club per farsi trovare liberi in caso di chiamate da altre società quando si saranno chiuse le liste.

È il caso di Javier Pastore, che lascia la Roma dopo tre stagioni avare di soddisfazioni con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

A darne notizia è stata la stessa società giallorossa attraverso un comunicato: ‘”AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Javier Pastore.Tutto il Club augura ad Javier le migliori fortune per il futuro”.

Pastore, classe ’89, era arrivato alla Roma nell’estate 2018, acquistato per 25 milioni dal Psg, ma in tre stagioni il fantasista ha trovato poco spazio a causa dei tanti infortuni subiti, arrivando a totalizzare meno di 40 presenze tra tutte le competizioni fino alla decisione di José Mourinho di non coinvolgerlo nel progetto tecnico dell’attuale stagione.

30-08-2021