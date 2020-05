La Roma guarda in casa Cagliari

L’ottima stagione disputata con la maglia del Cagliari ha acceso i riflettori su Joao Pedro.

Il brasiliano ha superato la doppia cifra in fatto di realizzazioni e, come riportato dal 'Corriere dello Sport', ha suscitato l’interesse della Roma.

Per l’attaccante, che andrà a scadenza nel 2023, la Roma ha pronto un ingaggio da 1,5 milioni netti a stagione, ma il grande ostacolo è rappresentato dalla volontà del Cagliari, che in vista della probabile partenza di Nainggolan non ha alcuna intenzione di rinunciare ad un altro pezzo pregiato della rosa.

SPORTAL.IT | 22-05-2020 17:30