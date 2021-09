La Roma non piazza gli esuberi: Nzonzi e Diawara restano

Nulla da fare per la Roma. Il club giallorosso non è riuscito a piazzare gli ultimi esuberi della propria rosa, neppure sfruttando i “tempi supplementari” concessi dalle chiusure settembrine della sessione estiva di mercato in alcuni paesi d’Europa e non solo.

Steven Nzonzi e Amadou Diawara hanno infatti deciso di restare in Italia, almeno fino a gennaio.

Il centrocampista francese ha rifiutato anche il trasferimento nel campionato qatariota per vestire la maglia dell’Al-Rayyan: l’accordo tra le parti è saltato, così per Nzonzi si profilano lunghi mesi da separato in casa non rientrando nei piani tecnici di José Mourinho.

Qualche possibilità in più di giocare ce l’ha Diawara, il cui passaggio al Galatasaray è sfumato dopo che il club turco, nel giorno della chiusura del mercato, ha preferito puntare sul giovane centrocampista brasiliano Gustavo Assunçao, occupando così l’ultimo slot a disposizione per giocatori stranieri.

Per l’ex Bologna la Roma aveva accettato la cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto a due milioni, ma prima che il Galatasaray cambiasse obiettivo Diawara non aveva concesso il proprio consenso al trasferimento.

