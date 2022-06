28-06-2022 11:34

Sarebbe stata la seconda partecipazione della Roma al prestigioso trofeo Gamper, dopo quella del 2015: quella sera del 5 agosto i gol di Neymar, Messi e Rakitic consegnarono il trofeo ai padroni di casa, ma il 6 agosto 2022 le cose andranno in maniera decisamente diversa. Il grande avversario Mourinho non tornerà al Camp Nou, perché la società giallorossa ha deciso di “rinunciare alle amichevoli (maschile e femminile) in programma il 6 agosto al fine di creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione”. Nel comunicato diffuso dal club si legge che “entrambe le squadre proseguiranno il proprio percorso di preparazione attraverso altri impegni, meno impattanti sotto il profilo degli spostamenti, che saranno comunicati non appena definiti”.

Roma, la rabbia del Barcellona

Una decisione unilaterale, che non è piaciuta al Barcellona, preso in netto contropiede. Tanto che i blaugrana, come riporta una nota del club, stanno “studiando possibili azioni contro la società italiana per i danni causati al Barcellona e ai suoi tifosi per questa decisione inaspettata e ingiustificata”. Il club catalano si è subito attivato per trovare nuovi avversari, oltre ad aver già iniziato a restituire i soldi a chi aveva già comprato il biglietto.

L’ironia del web sulla decisione della Roma

La decisione della Roma ha scatenato non solo la rabbia del Barcellona, bensì anche l’ironia del web: da un lato il mondo non giallorosso che ironizza sull’accaduto, dall’altro lato i tifosi capitolini che difendono la decisione del club. E’ il caso di Andrea: “Da quando snobbano i trofei che non valgono nulla?! Hanno fatto casino per giorni per un trofeo dello stesso valore”. O di Gianluca: “La Roma campione d’Europa sceglie con chi giocare. Probabilmente col Turun Palloseura per la Coppa Universo”. Mentre Mattia non usa giri di parole: “I vincitori della conference League non scendono così in basso a giocare il trofeo Gamper..mi sembra giusto”. Allo stesso modo Franco: “Per una volta che potevano vincere un trofeo vero”.

Roma, i tifosi concordano con il club

E poi ci sono quelli che sono d’accordo, come Vincenzo: “Abbiamo già vinto la Conference… Altri trofei non ci interessano”. Mentre Renata spiega: “Mou tutela i suoi giocatori!”. Michele però va controcorrente: “Deve assolutamente disputare il trofeo gamper, ne vale del prestigio della squadra”. E Fabio usa dell’ironia: “Li saluta Manolas”. Paolo archivia la cosa in stile romanesco: “Ce dovete sta!”. Mentre Alex torna un po’ indietro nel tempo: “Forse è giunto il momento di chiamare l’Udinese per giocare quella amichevole messa all’interno della vendita di Sanchez”. E Alessandro si arrabbia, ma per un motivo ben preciso: “Limort..i vostra avevo comprato i biglietti!!!”.

