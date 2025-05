Milan, Allegri ha firmato: Max è tornato, si attende solo l'ufficialità e i tifosi sognano

Il Diavolo chiude per il ritorno del tecnico ex Juventus e scatena l'euforia dei tifosi sui social: la prima mossa del corso Tare riporta entusiasmo nella Milano rossonera delusa

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Massimiliano Allegri è di fatto il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico livornese avrebbe già firmato il contratto che dopo undici anni lo vedrà fare ritorno alla guida del Diavolo. Per vedere concretizzarsi la prima operazione del nuovo corso firmato Igli Tare manca soltanto l’ufficialità, che potrebbe arrivare a minuti.

Allegri torna al Milan

Il Milan volta pagina e riparte da Massimiliano Allegri. Dopo un anno sabbatico, l’ex tecnico della Juventus, che a Milanello ha allenato dal 2010 al 2014 (e vinto anche lo scudetto e la Supercoppa nel 2011), ha apposto la propria firma sul contratto che lo legherà nuovamente al rossonero. Tutto fatto, dunque, per la prima mossa del nuovo ds, Igli Tare, che nella giornata di mercoledì 28 maggio, nel corso della sua prima intervista ufficiale, aveva promesso novità a stretto giro di boa. Così è stato e i tifosi del Diavolo non possono non applaudire.

Contratto firmato, manca solo l’ufficialità

In attesa dell’ufficialità, nella sua seconda vita in rossonero Allegri dovrebbe aver raggiunto l’accordo mettendo la firma su un contratto triennale da circa 5 milioni di euro a stagione più bonus. Decisivo l’incontro tra il tecnico e Furlani avvenuto in giornata. Battuta, dunque, la concorrenza (possibile) del Napoli, che con Max accostato prepotentemente al Milan, nelle scorse ore ha a sua volta accelerato in modo repentino per blindare Antonio Conte, sempre più deciso a rimanere all’ombra del Vesuvio dopo che l’addio era sembrato essere cosa praticamente certa.

Il Diavolo ha imparato dagli errori

Corre il Milan. E non può essere altrimenti, memore di un’estate (la scorsa) vissuta in balia degli avvenimenti e senza alcun piano chiaro. Basti ripensare alla pista Lopetegui abbandonata dopo le pressioni di una tifoseria che sognava Conte e De Zerbi e, alla fine, ha visto sbarcare a Milanello Fonseca. Il resto è storia, con l’entusiasmo per l’arrivo di Conceiçao durato il tempo di una Supercoppa italiana (unica gioia stagionale) e l’addio alle competizioni europee a rendere horror un finale inevitabile e scritto fin dallo scorso giugno.

Oggi, le cose sono completamente diverse. Nel marasma dei cambi in panchina che sta investendo praticamente tutte le big del nostro campionato, il Diavolo si mette al riparo da situazioni scomode e guarda al futuro con rinnovata ambizione. Toccherà scontare i propri errori ancora per una stagione, ma la guida forte di Allegri e Tare assicura un appiglio saldo e sicuro da cui ripartire.

Tifosi scatenati sui social

E la pensano così anche i tifosi rossoneri sui social. “Quel maledetto sorriso… Buon lavoro Max! Non potevi fare scelta migliore… Avanti Milan”, scrive qualcuno. Si sprecano i “Bentornato mister!”, c’è chi sogna in grande: “Seconda stella”, e poi ancora: “Finalmente un direttore e un allenatore secondo me si riesce a fare qualcosa di buono”, “Finalmente si torna a fare le cose in maniera seria“. Insomma, il Milan sembra davvero tornato a respirare aria nuova.