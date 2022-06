Roma, la leggenda Giannini parla della situazione di Zaniolo

27-06-2022 18:16

Francesco Totti ha offerto un consiglio a Nicolò Zaniolo sul suo futuro alla Roma, ma la leggenda del club Giuseppe Giannini non vede alcuna prova che sia stato preso in considerazione, mentre continuano a circolare voci di trasferimento attorno al classe 1999.

Zaniolo ha segnato il gol della vittoria nella finale di Europa Conference League contro il Feyenoord il mese scorso ed è sotto contratto allo Stadio Olimpico fino al 2024. Ma la fine della stagione ha portato con sé frequenti voci di un possibile trasferimento dalla Roma, specialmente verso Juve e Milan.

Zaniolo ha anche parlato di essere lusingato dall’interesse di altri club, con dichiarazioni che hanno irritato i tifosi della Roma, e Giannini ritiene che il giocatore non si sia fatto un favore.

“Se vuole rimanere alla Roma, che non è una squadra piccola, può anche rispondere che, ok, è contento di piacere agli altri ma che l’obiettivo è rimanere dove si è”, ha detto Giannini, sottolineando di non aver fatto commenti simili nel corso della sua carriera.

“Invece le sue frasi si prestano a molte interpretazioni. Ricordo che Totti qualche giorno fa ha detto di avergli parlato, per dargli consigli su come vivere al meglio la maglia della Roma. Non so se è stato ascoltato”.

Giannini ritiene comunque che il club giallorosso debba cercare di trattenere Zaniolo, aggiungendo: “Se me lo chiedete, lo farei diventare un punto fermo della Roma. Per le sue potenzialità, per la sua età, per quello che ha già dimostrato, è un talento su cui investire. Non dimentichiamo che avete vinto la Conference League grazie a un suo gol. Ma è difficile giudicare se non si conoscono le dinamiche interne”.

Ma il 57enne – vincitore di uno scudetto con la Roma nel 1982-83 – riconosce che l’ipotesi che il club non abbia offerto a Zaniolo un prolungamento del contratto indica che hanno preso una decisione.

“Se questo è vero, significa che nemmeno la Roma è convinta di tenerlo”, ha detto Giannini. “Forse sono tutti d’accordo sull’idea di separarsi. Quindi amen, andiamo avanti”.

