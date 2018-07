La Samp vuole rifarsi il look in attacco

La Sampdoria deve rinforzare il reparto offensivo, dopo la cessione di Duvan Zapata all'Atalanta.

Secondo quanto riporta il Secolo XIX, il club blucerchiato starebbe cercando di chiudere con la Roma per l'acquisto di Gregoire Defrel e in più avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo con la Juventus per Andrea Favilli.

Per il centrocampo piace invece Stephanie Mbia del Hebei Fortune.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 15:40