La scommessa del Napoli può finire al Milan: il web si divide

Paolo Maldini continua a sondare il mercato in cerca di un trequartista che possa agire sia in posizione centrale che sulla fascia destra e che vada a sostituire in organico Samu Castillejo, destinato a essere ceduto.

Scommessa Ounas per il Milan

Il talento del Tolosa Amine Adli resta il primo nome sulla lista del dirigente rossonero, ma nelle ultime ore pare che il Milan abbia posato gli occhi su Adam Ounas, 24enne fantasista algerino di proprietà del Napoli che nell’ultima stagione ha giocato in prestito a Cagliari e poi a Crotone.

Il Napoli lo acquistò nel 2017 dal Bordeaux e da allora Ounas non è mai riuscito a scucirsi di dosso l’etichetta di talento acerbo, dall’enorme potenziale tecnico ma dalla scarsa continuità.

Gli ultimi mesi a Crotone sono stati in crescendo e proprio questa evoluzione ha acceso l’interesse di Maldini, oltre al fatto che il costo dell’operazione sarebbe piuttosto basso per il Milan, probabilmente inferiore ai 10 milioni di euro.

I tifosi napoletani e milanisti si dividono

L’eventuale passaggio di Ounas in rossonero, però, ha aperto la discussione all’interno delle due tifoserie, quella napoletana e quella milanista. “Ounas deve restare a Napoli… con Spalletti potrebbe finalmente esplodere”, scrive Antonio su Facebook.

Gaetano ne fa una questione di profondità della rosa: “Al Napoli serve un altro esterno offensivo e Ounas può essere utilizzato anche come trequartista, a Crotone ha giocato alle spalle della punta centrale”. Martin vuole l’addio dell’algerino: “Ounas? Ma parliamo dello stesso giocatore bocciato da tre diversi allenatori?”.

E anche i milanisti sono divisi. Luciano vota sì: “Ounas sarebbe un upgrade clamoroso per il Milan”, scrive il tifoso su Twitter. “Ounas per il Milan mi parrebbe un grande colpo…”, esagera Pap. “Per puntare alla salvezza dici?”, polemizza Gabriele, che invece non approva.

“Cioè stiamo prendendo lo scarto di una squadra che è arrivata 3 posizioni sotto di noi?”, la domanda di Arcio.

