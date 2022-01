Focolaio Covid, la Salernitana chiede il rinvio del match col Venezia

04-01-2022 18:47

Non c’è tregua nemmeno in serie A per i contagi da Covid. In queste ore così, la ASL di Salerno ha anche bloccato la partenza della Salernitana, dilaniata dai casi di Covid – 19, ben 9 giocatori positivi.

Il club ha così richiesto lo spostamento del match di giovedì 6 gennaio (ore 18.00) contro il Venezia. A riportare la notizia per prima è stata “Gazzetta delo Sport”: ora si attendono comunicazioni ufficiali. La formazione campana deve già recuperare il match contro l’Udinese che era in programma lo scorso 21 dicembre.

OMNISPORT