La Spal convince il Toro: due in arrivo

Archiviata la Coppa Italia con la sconfitta contro il Milan negli ottavi, la Spal accelera sul mercato e sta per chiudere una doppia trattativa con il Torino.

Alla corte di Leonardo Semplici sta per tornare Kevin Bonifazi, ma a titolo definitivo, dopo i prestiti nella stagione 2016-2017, annata conclusa con la promozione in A, e 2018-2019. Il difensore reatino ha trovato poco spazio in granata nella prima parte della stagione ed è pronto a contribuire alla rincorsa dei ferraresi verso la salvezza.

Ottimismo anche per Iago Falque: il Torino ha aperto alla cessione dell'attaccante spagnolo, ma va trovata l'intesa sull'ingaggio tra l'ex romanista e la Spal.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 23:14