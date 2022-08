La stagione difficile di Emma Raducanu

26-08-2022 12:47

Come cambia la vita da un anno all’altro: lo sa molto bene Emma Raducanu.

La scorsa stagione aveva visto la tennista britannica, arrivare agli US Open 2021 da semisconosciuta. Proprio partendo dal suo status di sfavorita, è stato incredibile quanto compiuto proprio nello Slam di New York. Il fatto di essere riuscita a conquistare il titolo a Flushing Meadows, partendo addirittura dalle qualificazioni, l’ha catapultata nel grande circus del tennis che conta. Poi, però, non tutto è andato come sperato. La classe 2002 ha infatti iniziato a perdere molte partite e da New York in poi, non sono arrivati altri trionfi.

Tutti questi cambiamenti nel breve tempo hanno pesato sulla psiche della britannica che si è fermata a riflettere: a pochi giorni dall’inizio del torneo nella Grande Mela, in un’intervista rilasciata ad Ubitennis ha affermato : “Per avere successo in giovane età, bisogna essere davvero grati, perché io sto facendo ciò che amo, ma ho anche raggiunto il successo molto prima di quanto avrei mai pensato. Quindi sono abbastanza orgogliosa di me stessa. Ma è stato un anno difficile. Ho sicuramente affrontato e sperimentato molte sfide. Ad essere onesti, ho imparato molto da tutto questo“.

Che cosa non ha funzionato per ripetere quanto di buono fatto a New York lo scorso anno? Ecco la risposta della tennista britannica.

“Ho sentito più pressione dall’esterno. Ho cercato di fare del mio meglio, ma ovviamente alcuni nervi hanno avuto la meglio su di me. Ho messo più pressione su me stessa perché mi sentivo come se ci si aspettasse che facessi ogni volta lo stesso. Non è realistico a meno che tu non sia come Djokovic, Nadal o Serena Williams“.