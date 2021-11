La stellina francese flirta col Milan e infiamma i social rossoneri

09-11-2021 13:05

La scorsa estate Romain Faivre è stato vicinissimo al Milan, ma l’affare non andò in porto perché il Brest sparò troppo alto per il suo cartellino. A quanto pare però la stellina francese non ha assolutamente messo da parte le sue ambizioni di sbarcare alla corte di Pioli. Questa mattina, infatti, una sua intervista alla Gazzetta dello Sport ha smosso le acque del mercato rossonero e infiammato i tifosi, piacevolmente colpiti da quella che è stata a tutti gli effetti una dichiarazione d’amore indirizzata dal giocatore al club milanista.

Romain Faivre si dichiara al Milan

L’impressione è che il matrimonio tra Faivre e i rossoneri sia destinato ad essere celebrato a stretto giro di posta, magari già a gennaio. Si capisce dal tono netto delle parole del 23enne esterno d’attacco, che dopo un inizio di stagione da fenomeno in Ligue 1 stamattina ha svelato chiaro e tondo alla rosea tutta la sua voglia di Milan:

“Che spettacolo il derby, avrei voluto esserci. Quando ti chiama Maldini, una leggenda, ti senti valorizzato e hai voglia di far tutto per andare al Milan. Sono convinto che per imporsi in squadre come il Milan bisogna prepararsi in anticipo. Mi riconosco nelle idee di Pioli, nella volontà di fare bel gioco per vincere. Sono molto ambizioso, la serie A può aiutarmi a realizzare i miei sogni”.

Per i milanisti Faivre è il colpo da scudetto

Quindi, Faivre vuole fortemente il Milan. Ma il desiderio è ricambiato dai tifosi rossoneri, che oggi hanno riempito i social con messaggi d’apprezzamento all’indirizzo del giocatore. C’è chi scrive: “Dopo queste parole Faivre è da prendere subito, mi sembra più milanista di Baresi”, oppure: “Lo seguo in Ligue 1, è un mago del calcio. Non facciamocelo scappare”, e ancora: “E’ un potenziale campione”.

Faivre raccoglie il gradimento praticamente unanime del popolo rossonero del web. E sono molti che chiedono alla dirigenza di prenderlo subito, già a gennaio, come upgrade necessario a rafforzare le ambizioni di scudetto della squadra di Pioli: “A gennaio uno come lui ci serve come il pane” sottolinea un tifoso. Un altro aggiunge: “Mi spiace per Casti ma sulla destra serve qualcuno più pericoloso e Faivre sarebbe perfetto”. Infine, c’è qualcuno che gongola per il ritrovato appeal internazionale del Milan, che dopo anni d’anonimato sta tornando ad attrarre campioni stranieri. “Finalmente siamo di nuovo un punto d’arrivo per i talenti stranieri. Tutto merito di Maldini, miglior difensore di tutti i tempi e ora grandissimo dirigente”.

