La storia di Masina: dall'Under 21 italiana al Marocco

Dal sogno di vincere gli Europei alla possibilità di vincere la Coppa d’Africa. Volendo sintetizzare al massimo, è questo il cambiamento di prospettiva che ha coinvolto Adam Masina .

L’ex difensore del Bologna, attualmente al Watford, è in procinto di sfidare l’Egitto di Mohamed Salah con la maglia del Marocco per ottenere un posto in semifinale nel più importante torneo continentale africano.

Non tutti però sanno che Masina avrebbe potuto vestire la maglia della nazionale italiana. Anzi, per un certo periodo lo ha anche fatto.

Nato in Marocco ma trasferitosi da giovanissimo e adottato da una famiglia italiana, il difensore è stato convocato negli anni tra il 2015 e il 2017 per giocare con l’ Under 21 azzurra .

Masina ha vestito per sei volte la maglia dell’Italia, ma non è poi riuscito a fare il grande salto verso la nazionale maggiore.

Questo lo ha spinto, dopo un periodo di riflessione, ad accettare la convocazione del Marocco. Superato l’ostacolo Egitto, Masina potrebbe iniziare a sognare la vittoria del trofeo.

