La storia spezzata di Filippo Mondelli: le Olimpiadi e Mihajlovic

A Filippo Mondelli mancavano meno di due mesi per compiere 27 anni. Ne avrà sempre 26 e un medagliere invidiabile a cui mancava quella, forse, più ambita e sognata per chi di sport vive e si rigenera: quella delle Olimpiadi. Quando gli venne diagnosticato quel cancro, l’osteosarcoma che ha fermato le sue ambizioni, quell’ascesa che sembrava inarrestabile fino a un controllo che ha spiegato il dolore da che cosa derivasse. Una sentenza che Filippo ha condiviso sui social e che ha lasciato scossi gli addetti ai lavori, i suoi tifosi, le persone comuni. Perché apprendere di un tumore a quell’età, in un campione che appariva, per potenza e tenacia, invincibile sembra e rimane inaccettabile.

Filippo lo aveva detto così:

“In me sta progredendo una malattia, una di quelle cose che senti ma quando capita a te, rimani senza parole e non sai più che dire e che fare. Vi posso solo dire che per voi e tutti i miei cari non mollerò mai, ora più che mai. Per me ora inizia un altro tipo di gara, una gara che sarà quella di vincere questo male che c’è in me e continua a progredire. Sappiate che vi ho sempre tutti nel cuore, in questo caso mi serve il vostro sostegno. Perché questo tipo di gara per la Vita la voglio vincere. Ricordate che il Leone che c’è in me sta uscendo e sarà più forte di prima”.