La Supercoppa italiana cambia data: cosa succede per Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina

La Supercoppa italiana che si sarebbe dovuta disputare a Riad dal 4 all’8 gennaio del 2024 cambia data e dovrebbe giocarsi a fine mese. Cambieranno anche le date della 19esima e 21esima giornata di serie A

09-10-2023 19:28

Il caos calendari ora riguarda anche la Supercoppa Italiana: la competizione che si sarebbe dovuta giocare a Riad, in Arabia Saudita, dal 4 all’8 gennaio verrà invece giocata alla fine del mese anche se le nuove date in cui si giocherà la Final Four non sono state ancora comunicate ufficialmente.

Supercoppa italiana: cambiano le date

La novità non sarà particolarmente apprezzata dalle quattro squadre che dovranno prendere al nuovo format della competizione nazionale che vede in campo il Napoli (campione d’Italia), l’Inter (vincitrice della Coppa Italia), Lazio (seconda classificata in serie A) e la Fiorentina (finalista dell’ultima Coppa Italia). Inizialmente previste dal 4 all’8 gennaio, ora la competizione dovrebbe vedere le due semifinali in programma il 21 e 22 gennaio e la finale il 25.

Serie A: due giornate rischiano di cambiare

Il possibile slittamento della Final Four di Supercoppa Italiana rischia di creare un effetto a catena anche sulla serie A. La 19esima giornata si giocherà domenica 7 gennaio e dovrebbe vedere in campo anche la presenza delle quato squadre che giocheranno la Supercoppa, a differenza di quanto inizialmente previsto. Si giocheranno dunque 4 match che erano stati rinviati:

Inter-Verona

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Napoli

Udinese-Lazio

La 21esima giornata si disputerà invece domenica 21 gennaio con due anticipo a mercoledì 17 gennaio e due anticipi in programma giovedì 18 e che dovrebbero riguardare le squadre in campo proprio a Riad.

Caos calendari: modifiche anche per la Coppa Italia

Anche la Coppa Italia rischia di subire un cambiamento dovuto alla decisione di far slittare le date della Supercoppa italiana. Gli ottavi divinale si giocheranno tra mercoledì 6 dicembre, mercoledì 20 e mercoledì 3 gennaio invece che il 10 e il 17 come inizialmente previsto. I quarti di finale sono in programma il 10 gennaio invece che al 31. L’annuncio dello slittamento della Supercoppa è stato comunicato qualche giorno fa dalla Lega serie A che ha parlato solo di una richiesta da parte delle autorità arabe.

