Pelé nella sua top 11 ideale? O Rei ha preferito non inserirsi, scegliendo ben 9 giocatori in attività e 2 ex glorie del calcio scomparse. Tanti esclusi eccellenti di ieri e di oggi, non mancano sorprese.

La formazione del brasiliano è composta dai seguenti giocatori: Neuer; Thiago Silva, Sergio Ramos, Carlos Alberto; Heung-Min Son, Salah, Leo Messi; Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé e Diego Armando Maradona.

OMNISPORT | 01-06-2021 12:11