La Virtus Bologna pensa ai tifosi con un buono sconto

La Virtus Bologna, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, ha voluto avviare un'iniziativa di solidarietà sociale come gesto di vicinanza ai tifosi. Grazie a questa collaborazione, dal 20 aprile al 3 maggio tutti gli abbonati delle V Nere potranno utilizzare un buono sconto di 10 euro, inviato tramite newsletter, per i loro acquisti nei negozi del Gruppo della provincia di Bologna.

Il comunicato della società: "Coop Alleanza 3.0 continua il suo impegno nell'emergenza Covid-19 con gesti concreti perché è in momenti come questo che essere una Cooperativa richiede ancora maggiori solidarietà e vicinanza alle persone. È solo pensando da comunità e per la comunità che supereremo insieme questa emergenza” dichiara Coop Alleanza 3.0.

"Siamo consapevoli che, mai come ora, ogni piccolo gesto possa fare la differenza. Offrendo la possibilità di sconto sugli acquisti, Virtus Segafredo Bologna vuole dare un contributo concreto e solidale verso i propri abbonati, unendosi agli sforzi quotidiani di ognuno nell'affrontare questo momento complesso" conclude la nota.



SPORTAL.IT | 18-04-2020 16:16