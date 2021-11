06-11-2021 23:13

Dopo due sconfitte consecutive la Virtus Bologna torna a vincere in uno dei tre anticipi della settima giornata di Lega A maschile: la Segafredo batte infatti al PalaDozza la Carpegna Prosciutto Pesaro per 88-75 con 18 punti ciascuno di Hervey, che aggiunge anche 8 rimbalzi, e Weems. Nelle altre due partite odierne, la Dolomiti Energia Trentino sul parquet amico sconfigge la Germani Brescia per 78-72, mentre l’Allianz Trieste passa a Sassari per 83-74 sul campo del Banco di Sardegna.

OMNISPORT